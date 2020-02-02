شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن يكشف عن حقيقة وجود سجون سرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن القاضي "محمد علي صالح الناخبي" عن حقيقة وجود سجون سرية بعدن.



وقال في حوار خاص لــ"الخليج 365" هذا الموضوع أثير داخياً، وأثارته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، مؤكداً بأنه لا توجود أي سجون سرية في مقرات التحالف العربي والواقع في منطقة البريقة، وبموجب هذا الأمر كلفني النائب العام بالنزول بمرافقة رئيس النيابة الجزائية بحضرموت، واتضح بانه لا يوجد أي سجون سرية ، ولا توجد أي أدلة دامغة، كما نفت وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دولياً ما تردد من تقارير حول وجود سجون سرية تشهد عمليات تعذيب في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، وقال نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع بأنه لا يوجد هناك أي دليل على ما يشاع عن سجون سرية.

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