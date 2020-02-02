انسحاب تكتيكي.. جمال مُحسن يشرح خطة القوات الأمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انسحاب تكتيكي.. جمال محسن يشرح خطة القوات الأمنية

الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365_سالم أحمد

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن الأسبوع الماضي كان مأسوياً بالنسبة لسُكان اليمن، حيث تراجعت قوات الحكومة الشرعية أمام عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية فى عدد من مناطق الحرب.

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وأضاف مُحسن، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، أنه فى بداية هذا الأسبوع النتائج مُبشرة، والقوات فى تقدم مُستمر نحو الانتصار وتحرير كافة المناطق، لافتاً إلى وجود انسحابات بشكل تكتيكي لصالح الحرب، حيث يقابلها هجوماً مُفاجئاً.

وأكد رئيس تحرير الخليج 365 على أن التقدم العسكري جاء بمساندة قوات التحالف، مُشيراً إلى ضرورة وضع استراتيجية جديدة، وعدم تعطيل أي قوات والتوجه نحو هزيمة الحوثيين وتحرير كافة المناطق؛ لإنقاذ الشعب اليمني.