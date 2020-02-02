القاضي "محمد علي صالح" يكشف كيف أفسدت مليشيا الحوثي القضاء باليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن القاضي "محمد علي صالح الناخبي" كيف أفسدت مليشيا الحوثي القضاء باليمن.



وقال في حوار خاص لــ"الخليج 365"، كما تعلمون عندما دخلت مليشيات الحوثي إلي عمران في 7 يوليو 2014، ثم سقوط صنعاء 21 سبتمبر 2014، عملت هذه المليشيات المدعومة إيرانياً إلى اسقاط كثير من سلطات الدولة، ومحاصرة حتي رئيس الدولة الرئيس هادي عبدربه منصور، وحبس هو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، وتعطلت كثير من سلطات الدولة بما فيها القضاء، وسقوط المناطق بيد المليشيات وتمدد مليشيات الحوثي حتي وصل إلي عدن، والحديدة وتعز وإب حتي جاءت عاصفة الحزم في 26 مارس 2015.

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