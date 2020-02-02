المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية في سماء الدريهمي جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة من اسقاط طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي في سماء مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة صباح اليوم الأحد.

Advertisements وقال مصدر عسكري ميداني، إن قوات اللواء الثالث مشاه تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي كانت تحلق في سماء مديرية الدريهمي. حيث قام الجنود بإستهداف الطائرة وتمكنو من إسقاطها. يذكر أن القوات المشتركة كانت قد اسقطت طائرة إستطلاع حوثية في الأسبوع الماضي شمال المديرية، ياتي ذلك في إطار التعصيد العسكري للمليشيات الحوثية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة.

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