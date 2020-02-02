تنفيذ حملة "نزرع الابتسامة معاً" لأطفال أُسر عمال المزارع والنازحين بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365 - حريضة

تحت عنوان نزرع الإبتسامة معا.. نفذت مساحة الإبداع الصديقة للطفل في يومها المفتوح مهرجان كرنفالي وترفيهي لأسر المزارعين والنازحين ، بمدينة حريضة تحت إشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت،بدعم منظمة اليونيسف للطفولة،تنفيذ مؤسسة الوديان الاجتماعية للتنمية مديرية حريضة.



في البداية استقبل أهالي المنطقة فريق عمل المساحة، ورحبوا بهم ترحيباً حاراً وسعدوا بزيارتهم لهذه المنقطة لعمل أنشطة كرنفالية ترفيهية لكونها تفتقد هذا الشي وبحاجة ماسة اليها للترفيه والترويح عن اطفالهم والتعبير عن شعورهم، حيث انه يقطن في هذه البقعة العديد من عمال المزارع والنازحين بسبب الصراعات الحروب.

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في البداية ألقى الأستاذ عمر يسلم باجليدة مشرف المساحة كلمة شكر فيها أهالي المنطقة من عمال المزارع ونازحين ، على حسن الأستقبال والضيافة، وعلى حضورهم وتفاعلهم مع نشاط اليوم المفتوح الذي ينفذه الفريق خارج المساحة، واضاف قائلاً ان الهدف من عمل المساحات الصديقة للطفل هو إدخال البهجة إلى النفوس وزرع الابتسامة على وجوه الأطفال وترفيههم وتنمية مواهبهم و مهاراتهم الحياتية، متمنياً لهم أن يكونوا سعداء فرحين بما تقدمة المساحة لهم في يومها المفتوح.

وخلال فعاليات اليوم المفتوح قدمت العديد من الانشطة الثقافية والدعم النفسي والألعاب الشعبية ومنها شد الحبل، ولعبة الجواني والقوارير والكنز، ومسرح الدمى عند النساء وغيرها،وكان هناك العديد من الجوائز تحصل عليها المشاركين من الحضور.

وفي الختام لليوم المفتوح "نزرع الابتسامة معا" شكر فريق عمل المساحة الحاضرون على حسن تفاعلهم ومشاركتهم ، وأعرب جميع المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم لفريق عمل المساحة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي والصحراء على الاهتمام وادخال السرور والبهجة ورسم الابتسامة على وجوه أطفال عمال المزارع والنازحين ، حيث استفاد من حملة اليوم المفتوح عدد مايقارب مئة شخص مابين أباء وأمهات واولاد وبنات.

رافق فريق عمل المساحة في النزول لتنفيذ اليوم المفتوح الأستاذ فهد صالح بارويشد مندوب مؤسسة الوديان الأجتماعية للتنمية مديرية حريضة.