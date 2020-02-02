شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. لوحة جميلة تلتقطها عدسة "الخليج 365" لسماء مدينة عتق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي تتميز مناطق محافظة شبوة، جنوبي البلاد، بجمال فريد من نوعه رغم البساطة التي تعيشها البلاد.

Advertisements ورصدت عدسة "الخليج 365" لوحة ربانية لوقت غروب الشمس في مدينة عتق عاصمة المحافظة. ولم تترك الحروب التي تعيشها البلاد، مجالا لتأمل الجمال الرباني الذي حباه الله لليمن في مختلف محافظات البلاد، لكن المواطن البسيط يتأمل في المستقبل خيرا عله يجد فيه ما حرم منه بسبب الحرب.

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