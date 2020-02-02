البحسني: عملية الإنتشار ستحد من التهريب وستعزز الدور الأمني بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

تفقد محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم؛ الإنتشار العسكري الجديد بمناطق القطاع الشرقي لسواحل محافظة حضرموت.



حيث أطلع القائد "البحسني" أثناء زيارته على مستوى جاهزية الأفراد في المواقع العسكرية، عقب الإنتشار الذي نفذه لواء الأحقاف التابع للمنطقة العسكرية الثانية، الذي يساند قوات خفر السواحل بهذه المهمة في المناطق الساحلية لشرق ساحل حضرموت.

وخلال زيارته لعشرات المواقع؛ أكد القائد "البحسني" على أهمية الإنتشار العسكري البري بالسواحل الشرقية، لتعزيز المهام العسكرية، ولمكافحة التهريب، إضافة إلى مساندة قوات خفر السواحل، مشيراً أن عملية الانتشار ستحد من عمليات التهريب بشكل كبير.

وفي كلمته للجنود حث القائد "البحسني" على رفع مستوى الجاهزية، والتحلي بروح الإنضباط، مثمناً جهودهم وتفانيهم لإنجاح عملية الإنتشار.

كما قال اللواء الركن "البحسني" إن عملية الإنتشار هذه تعد إستكمالاً وإمتداداً لخطط الإنتشار التي نفذت غربي مدينة المكلا، لتأمين مديريات ساحل حضرموت، وذلك ضمن خطط المنطقة العسكرية الثانية لإحكام السيطرة على جميع المناطق للحفاظ على أمن وإستقرار المحافظة.

من جانبه أوضح قائد لواء الأحقاف العميد عوض الحيقي، أن عملية الإنتشار لوحدات من اللواء تمّت بالشكل المطلوب ، مؤكدا إهتمامهم كقادة لتهيئة الجنود لهذه المهمة لمكافحة التهريب من السواحل ومساندة برية لقوات خفر السواحل.

وأثنى الحيقي على زيارة محافظ حضرموت قائد المنطقة الثانية اللواء فرج البحسني ودوره بالإشراف و المساهمة في إنجاح عملية الإنتشار، مقدما له شكر وإمتنان القادة والأفراد على كل الدعم المادي والمعنوي لتعزيز مهام قوات المنطقة العسكرية الثانية.

Advertisements

بدوره أكد قائد خفر السواحل المقدم سالم النموري على التنسيق المشترك بين خفر السواحل ولواء الأحقاف في القطاع الشرقي، منوهاً بأن عملية الإنتشار ستساهم بتسهيل مهام خفر السواحل وستعمل على تعزيز نجاح الأمن ومكافحة تهريب الأسلحة والممنوعات، مشيراً بأن مساحة الإنتشار البحري لقوات خفر السواحل 150ميل بحري على إمتداد طول السواحل.

وأوضح المقدم "النموري" أن يوم غداً سوف تُسلم لقوات خفر السواحل دعماً جديداً، يتمثل بمجموعة زوارق حربية، سيكون لها الفضل في تعزيز العمل بقوات خفر السواحل.

كما شكر قائد قوات خفر السواحل القائد "البحسني" على زيارته للقطاع الشرقي، ودعمه اللامحدود لقوات خفر السواحل.

كذلك شكر المقدم "النموري" قوات التحالف، ممثله بدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل لقوات خفر السواحل.

رافق القائد "البحسني" خلال الزيارة رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد فيصل بادبيس، وعدد من القادة العسكريين، حيث كان في استقبالهم قائد لواء الأحقاف العميد عوض الحيقي، وقائد قوات خفر السواحل المقدم سالم النموري.