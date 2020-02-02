شكرا لمتابعة خبر عن إحباط هجوم حوثي خطير على مناطق سعودية بعدد من الطائرات المسيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المبعوث الاممي : يصل العاصمة صنعاء لخفض التصعيد وتدشين الجسر الإنساني وردنا الان : تعزيزات عسكرية سعودية ضخمة تصل محافظة شبوة وردنا الان : تعزيزات عسكرية سعودية ضخمة تصل محافظة شبوة عاجل : سياسي يمني بارز : يكشف عن إرسال محافظ مأرب وفد للتفاوض مع الحوثيين في العاصمة صنعاء بعلم الرئاسة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط هجوم حوثي خطير على مناطق سعودية بعدد من الطائرات المسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.