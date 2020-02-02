شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : بالاسما والروتب والمنطقة .. قائمة بـ 200 حوثي قتلوا في البوابة الشرقية للعاصمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقت عشرات القيادات والعناصر الحوثية مصرعها، في المواجهات التي خاضتها القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، في جبهتي نهم والجوف، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

واعترفت مليشيا الحوثي، بمصرع العشرات من عناصرها بينهم قيادات عسكرية وميدانية بارزة، كانت قد استقدمتهم من عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ودفعت بهم الى الصفوف الامامية في جبهتي نهم والجوف ليلقوا مصيرهم فيها خلال مواجهات الأيام القليلة المنصرمة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل : الجوف معارك ضارية وشرسة الان بين الجيش الوطني والحوثيين غير مسبوقة في مديرية الغيل وطيران التحالف يتدخل ويدك دبابات واطقوم ومواقع حوثية (يحدث الان)

مستجدات جديدة : أطراف يمنية تتهم الإخوان بتسخين جبهة نهم لحسابات خاصة بالجماعة.. "معارك تحسين المواقع تسابق جهود السلام"

شاهد : الفنانة أحلام تنصح بهذه الطريقة الطبيعية لمحاربة الفيروسات

مكتب سلطان البركاني : يرد على عادل الشجاع حول مطالبته بشنقه مع رئيس الحكومة و البرلمان

ورصدت وسائل اعلامية، بالاسم والرتبة والمنطقة، قائمة تفوق 200 صريع حوثي، كالتالي:

زيد علي حسين ملفي الرزامي - عقيد - صعدة

ماجد صالح مرشد الزارعي- عقيد - صعدة

يحيى محمد عبداللة شرف الدين - عقيد- عدلان

شاكر حسين عبدالله ساتر - عقيد- صعدة

سلطان حسين حسن محن - شيخ قبلي برتبة عقيد

يحيى احمد صالح احمد القملاني- عقيد قائد معسكر

الاستقبال والحشد - نهم، صنعاء

صادق عزيز علي احمد المروني- عقيد- الامانة

محمد احمد رافع العياني- مقدم- صعدة

سعيد صالح صالح حزام الشيباني- مقدم

احمد صالح احمد غبري- مقدم

محمد مهدي محمد الصرابي- مقدم- صعدة

علي يحيى علي مفرح العياني- قائد فصيل برتبة مقدم

احمد محمد ناجي سعدان- مقدم- صنعاء

احمد يحيى احمد صالح علي الجرادي- رائد

احمد عبد الرحمن احمد عرارة- رائد- الامانة

علي حسين عبدالله القاسمي- رائد- صنعاء

احمد علي محمد الماخذي- رائد- عمران

علي عبدالله صالح حمود مثنى- اعلامي برتبة رائد- عمران

نصر ناصر محمد صالح القيري- نقيب- صنعاء

طارق خالد علي قايد ردمان- نقيب- عمران

يحيى احمد ناصر قايد وهاس- نقيب- عمران

مروان احمد علي ابراهيم المنصوري- نقيب

محمد احمد محمد العجاج- نقيب- صنعاء

عبدالله حسين احمد محمد النجيمي- ملازم

عبده احمد ناجي علي الرصاص- ملازم- إب

خالد عبدالله صالح الخولاني- مشرف

محمد عبد الحميد حميد مرحب- ملازم

عبد الباسط رافع الرضي- ملازم- صنعاء

ماجد احمد محسن زيد الخالدي- ملازم قائد مجموعة تدخل سريع

عدنان احمد صالح حزام الشباني- ملازم

انس احمد صالح احمد العستوت- ملازم- ذمار

بشار عتيق ناصر مصلح العستوت- ملازم

سلطان حمود عبدالله النعماني- عقيد

حسين عبدالله علي ابراهيم المؤيد- عقيد

عبد اللطيف حسين صلاح الدرة- عقيد

عاصم امين غالب السالمي- عقيد

ابراهيم محمد علي محمد الويصي- عقيد

متصدي محمد الحميري- مقدم

عادل صالح ناجي ناجي عجلان- مقدم

صالح محمد علي احمد الرصاص- مقدم

عبدالله صالح محمد سعيد الموشكي- مقدم

زكريا عبد الكريم علي الشامي- رائد

ماجد احمد صالح ناصر المرامي- رائد

احمد محمد علي العامري- رائد

عبدالله مرشد حمود الهبوب- رائد

شعيب مجاهد محمد المحبش- رائد

عبد الرزاق عبدالله علي ابو محيمد- رائد

محمد علي احمد مسعد الانسي- رائد

احمد علي يحيى الوشلي- رائد

فواز علي صالح حلوس العقيلي- نقيب

طه احمد هاشم احمد النونو- نقيب

وائل يحيى يحيى محمد القاسمي- نقيب

طاهر مسعد هبة- نقيب

حمزة يحيى عبده قاسم الحذيفي- ملازم

نوح عبدالله عبدالله صالح العفريت- ملازم

علي غالب مسعود زاهر- ملازم

بسام احمد محسن الزبيري- ملازم

وائل محمد مسعد محمد حملة- ملازم

محمد علي عبدالوهاب جهلان _ ملازم

رفيق محمد احمد صالح العرجي- ملازم

العزي عبد الله الديلمي- ملازم

بكيل صالح احمد الصميري

حسين يحيى قاسم بطيح الطلاني

مصطفى احمد فرحان النبعي

جهاد محمد دايل

احمد يحيى الجيلاني

جهاد محمد دايل

عيسى احمد محسن العلافي

احمد عبد الحميد قاسم الدولة

خالد محسن علي سالن

طاهر راشد حطاب علي الصيفي

وسيم حميد علي يحيى ناصر الصيفي

نبيل محسون مسفر حطمان الصيفي

دارس صالح عيضه محمد الصيفي

علي حسين محمد عبد الخالق الكبسي

عمر عبد الغني علي العركاضي

بندر فايز علي حماطي منذر

محمد يحيى محمد شمس الدين

حسين ضيف الله حسين الشريفي

هاشم علي احمد هاشم احمد السيد

عمار محمد عبدالله راجح

هاشم يحيى يحيى احمد المنصور

محمد درهم سويد

مؤيد منير مهيوب الشرعبي

خالد قيني يحيى الحازي

فواز حزام محمد العبيدي

زياد محمد الحميري

فارس محمد مهيوب محمد عقلان

هشام محمد الحميدي

ايوب علي ناجي صالح بنيان

Advertisements

صالح عبدالله علي احمد جوهر

محمد احمد محمد ناصر الميندي

رشاد عبدالله علي القوسي

عبود مسعد صالح مثني السماوي

مازن محمد محمد احمد رشدي الفضلي

علي عبدالله علي الصباري

نجيب محمد يحيى علي المقدشي

وائل علي حسين الوشلي

سعيد احمد غالب مجلي

خالد احمد عبدالله الرماس

اسامة منصور علي عزيز القادمي

امين صالح صالح علي جحا

عبد الرحمن غيثان

محمد عبدالله احمد الحمزي

سياف علي علي صالح القشيري

قاعس حمود احمد احمد الجون

محمد مجاهد حسن الاعكم

مراد احمد علي بواح ذيبة

محمد مجاهد ثابت علي اليمني

عبده حسن مستباني

برهان صالح عبدالله البحتة

نوح علي ناصر محمد عباس

صفوان يحيى علي حسين مشرح

علي احمد المكلي

علي صالح كزم

حسن عايش الكليبي

فريد عبدالله محمد حسين الرصاص

علاء عبد الوهاب عبدالرحيم الجنيد- اسعاف حربي.

احمد عادل الغباري

عيسى محمد شرف القدمي

نبيل محسن علي البحيري

سامي عبدالله صالح ابو هادي

ابراهيم محمد غالب علي الرهمي

علي محمد علي البتامي

عمر مطهر محمد قايد الشجاع

صالح سعيد شمسان الحداء

احمد محمد عوض عمر الجربي

ابراهيم محمد العيدروس

عبد الرحمن بشير علي المفرسك

صلاح حسن صالح علي الشاكري

رمزي عبدالله عبد الجبار المعلمي

علي صالح محمد الغليسي

عبدالله علي علي محمد النجار

علي ابراهيم احمد علي الاشول

عيسى احمد محسن العلافي

حزام عبدالله حمود الشيخ

عبدالله علي يحيى عبد الوهاب الوشلي

اديب سعيد محمد حسن يحيى

محمد محمد المطري

امجد عبد الواحد محمد الفلاحي

عمر بشير احمد الفقيه

شيم حميد يحيى بابكر

قناف احمد صالح كامل

ابراهيم عايض محمد الجلال

علي عبدالله صالح الذاهبي السماوي

بشار حافظ فارع الذيفاني

فيصل عبده ناجي السروري

محمد احمد حسن احمد الحوري

فيصل عيسى احمد حسين الهروجي

محمد مراد حميد علي الهاشمي

يحيى خالد احمد يحيى المكحولي

علي عبدالله محمد السقاد

بدر حسين محمد احمد مطهر

سليمان محمد علي عبدالله النهاري

محمد حسين الصبيحي

سعد مبخوت احمد احمد العوسجي

محمود احمد علي محمد جابر

حمير يحيى علي حاتم الحاشدي

نديم حسن علي الجبري

علي غانم علي حسين سوى

صالح مريع هادي هوشان

عبدالله محمد احمد عامر الهراج

حبيب صالح محرم القحطاني

محمد حسين احمد ثابت

عبد السلام محمد علي الجنيد

عمران عبده محمد عبيد

عبدالله نبيل احمد محمد الحرازي

حسين محمد محمد محمد القديمي

زكريا محمد حمود بارد

نبيل علي صالح ناصر المرامي

حازم علي هادي مقبل حيدان

يوسف احمد علي احمد مجلي

نبيل محسن علي محمد اليعيري

عمران عبده محمد عبيد

عصام عبده علي احسن خليل

همدان احمد حسين احمد عاطف

وائل احمد العزي رسام

محمد علي احمد سعد الانسي

ربيع غانم علي حسين الشعبي

احمد شوقي شرف احمد القديمي

علي علي زبار

محمد صالح احمد احمد السحامي

عبد الجليل عزيز احمد سعد المرقب

سعد محمد احمد صالح قريش

شمسان علي محسن يحيى الحضوري

عبد السلام محمد علي عايض

عبد الكريم محمد عبدالله الخروش

علي صالح محمد عياش

وليد احسن احمد حسين قاضي

رهيب شمسان حسن صلاح العسرة