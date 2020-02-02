شكرا لمتابعة خبر عن خبر صادم وخطير : تعرف على أسرار سقوط جبهة نهم بيد الحوثيين.. ومن هو السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المبعوث الاممي : يصل العاصمة صنعاء لخفض التصعيد وتدشين الجسر الإنساني وردنا الان : تعزيزات عسكرية سعودية ضخمة تصل محافظة شبوة وردنا الان : تعزيزات عسكرية سعودية ضخمة تصل محافظة شبوة عاجل : سياسي يمني بارز : يكشف عن إرسال محافظ مأرب وفد للتفاوض مع الحوثيين في العاصمة صنعاء بعلم الرئاسة

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