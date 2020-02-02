شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة : وزارة المالية تعلن رسميا موعد استئناف صرف مرتبات كافة موظفي الدولة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 05:18 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، استئناف صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في المناطق المحررة بما فيهم النازحين خلال اليومين القادمين. Advertisements أقرأ أيضا : عااااجل : الرئيس هادي وبالتفاهم مع التحالف العربي , يفاجئ الجميع بقرارات عسكرية وتغيرات في القيادات العسكرية للمناطق والوحدات العسكرية في محافظتي مأرب والجوف!! وردنا الآن : عمران علي عبد الله صالح ,يلقي مصرعة في نهم , وهو يقاتل ب صفوف مليشيا الحوثي !!

وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن المالية استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات النازحين في المناطق المحررة، لشهري نوفمبر وديسمبر، وفق مانقل عنه موقع "الثورة نت" الحكومي.

وأوضح المصدر أن تأخير صرف المرتبات كان خارجاً عن ارادة الوزارة، وأن قيادة الوزارة وموظفيها يعملون في ظروف بالغة التعقيد، دون كلل أو ملل ويدركون أيضاً حجم المعاناة التي يعانيها المواطنين بسبب حرب مليشيا الحوثي الانقلابية على الدولة.

وأشار المصدر الى منع مليشيا الحوثي الانقلابية تداول العملة الوطنية، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية القت بظلالها على أداء الوزارة وعلى عمل البنك المركزي في العاصمة عدن.

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