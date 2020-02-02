شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم مليشيا الحوثي يوجهه ب اصدار قرارات جديدة بتعينات عسكرية في هذه الجبهه المشتعلة والاستراتيجية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 05:39 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أصدرت جماعة الحوثـي قرارات تقضي بتعيين قادة عسكرين من أبناء محافظة تعز لقيادة بعض جبهاتها في المحافظة . Advertisements وقال مصدر مطلع لـ"يمن برس" إن جماعة الحوثي أصدرت قراراً بتكليف المدعو "زيد علي عبد الله قائد" وهو أحد أبناء منطقة "عركب" التابعة لمديرية صبر الموادم ، قائدا لجبهة الأقروض . كما كلفت المدعو "صلاح أحمد مرشد قائد" وهو من أبناء مديرية صبر الموادم قائداً للمجاميع في جبهة الأقروض . وتأتي هذه التعيينات بعد معارك شرسة شهدتها الجبهة الشرقية في محافظة تعز والتي أعلن فيها ناطق القوات الحكومية السيطرة على بعض المواقع المهمة والتي منها موقع القرمي في حين تشير المعلومات إلى إنسحاب القوات الحكومية من هذه المواقع بعد ساعات من سيطرتها عليها .



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