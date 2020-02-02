شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب والسياسي اليمني الدكتور محمد جميح، يكشف ,عن تكتيك الحوثيين الذين استخدموه في غزوة نهم والجوف قبل ايام!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 05:44 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف الكاتب والسياسي اليمني الدكتور محمد جميح، عن تكتيك الحوثيين الذين استخدموه في غزوة نهم والجوف قبل ايام.

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وقال جميح في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت : اعتمد الحوثيون في "غزوة نهم/الجوف" على تكتيك الكثافة البشرية في الهجوم، وهو التكتيك الذي أوقع مئات القتلى فيهم.

واضاف، طبعاً هذا هو تكتيك الإيرانيين في الحرب على العراق في الثمانينيات، الأمر الذي جعل قتلاهم بمئات الآلاف.

وتابع، وكما تجرع الخميني-أخيراً-كأس السم سيشربها الحوثي اليوم أو غداً.

جدير ذكره ان جبهة نهم والجوف شهدت ولا زالت تشهد معارك ضارية خسر فيها الحوثيين مئات القتلى والجرحى من اجل السيطرة على بعض المواقع في نهم والجوف.

