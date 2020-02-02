شكرا لمتابعة خبر عن خبر صادم قصم ظهر الحوثيين..ابو علي الحاكم يقع في الاسر بعد سقوطه من جبال الساقية..وقائد المنطقة العسكرية يعلن رسميا عدد القتلى والاسرى في صفوف الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر صادم قصم ظهر الحوثيين..ابو علي الحاكم يقع في الاسر بعد سقوطه من جبال الساقية..وقائد المنطقة العسكرية يعلن رسميا عدد القتلى والاسرى في صفوف الحوثيين

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