شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق لترامب على مقتل قاسم الريمي في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، على الأنباء التي تحدثت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي بضربة أميركية في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير صحافية أمريكية على" تويتر" تتحدث عن مقتل الريمي في تأكيد للنبأ على ما يبدو.

وكان مسؤول أمريكي، أعلن السبت، مصرع زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار على منزل بقرية الحزمة بعزلة آل راشد منيف في محافظة مأرب منتصف الأسبوع الماضي.