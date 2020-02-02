شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق لترامب على مقتل قاسم الريمي في مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، على الأنباء التي تحدثت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي بضربة أميركية في محافظة مأرب (شرقي اليمن).
ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير صحافية أمريكية على" تويتر" تتحدث عن مقتل الريمي في تأكيد للنبأ على ما يبدو.
وكان مسؤول أمريكي، أعلن السبت، مصرع زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار على منزل بقرية الحزمة بعزلة آل راشد منيف في محافظة مأرب منتصف الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لترامب على مقتل قاسم الريمي في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.