شكرا لبحثكم عن خبر خبراء الأمم المتحدة: الحوثيون يستخدمون العنف الجنسي لقمع نساء معارضات في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال خبراء تابعون للأمم المتحدة إنهم حددوا شبكة حوثية متورطة بقمع النساء اللواتي يعارضن الحوثيين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي.

وأفاد تقرير الخبراء الأممين أن الشبكة الحوثية يقودها مسؤول قسم التحقيق الجنائي في العاصمة صنعاء القيادي الحوثي سلطان زابن.

وكانت منظمة حقوقية قالت في ديسمبر الماضي إنها رصدت أكثر من 35 حالة اختطاف لفتيات وطالبات في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

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وقالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، إن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في العاصمة صنعاء وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، تصاعدت بصورة غير مسبوقة.

وأضافت المنظمة، في بيان صحفي، "وفقا لشهود عيان لم يفصحوا عن أسمائهم لدواع أمنية تم اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن الدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء خلال الفترة القصيرة الماضية".

وطالبت المنظمة جماعة الحوثي في صنعاء بالتحقيق السريع في تلك "الجرائم والانتهاكات" والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم.