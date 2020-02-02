شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. الطماطم في موسها كالأرز بمديرية حجر بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

تشهد مديرية حجر، غربي مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت، هذا العام موسما يزخر بوفرة كبيرة في محصول الطماطم.

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واثناء الموسم، فان الطماطم تكون وفيرة وباسعار رمزية جدا في مدينة حجر، التي يوجد فيها مخزون كبير من المياه العذبة الجارية والجوفية طوال السنة.

وتعد مديرية حجر، أغنى مديريات حضرموت من حيث وفرة المياه، وبهذا تكون محافظة حضرموت صاحبة النصيب الأكثر في مخزون المياه.