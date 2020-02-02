لقاءات قيادات الإخوان بالحوثيين تكشف تساؤلات عن حقيقة معارك الجوف ومأرب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الجوف - الخليج 365

كشفت اللقاءات التي جمعت قيادات من الاخوان ومليشيا الحوثي عن تساؤلات عن حقيقة المواجهات العسكرية بين الطرفين بالجوف ونهم ومأرب.



حيث أثار ظهور الإخواني أمين العكيمي محافظ الجوف برفقة أحد القيادات الحوثية موجة من التساؤلات عن حقيقة وجود مواجهة عسكرية بين الطرفين، في ظل مؤشرات على سيطرة الحوثيين على أجزاء من الجوف في أشبه ما يكون بصفقة سياسية غير معلنة تهدف إلى ابتزاز التحالف ونقل المعركة إلى حدود السعودية.

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وقالت مصادر إنّ العكيمي التقى القيادي الحوثي الشريف يحيى النمس وقيادات من الحوثيين قرب خطوط التماس في الجوف لإبرام اتفاق.

موضحةً أنّ مليشيا الحوثي تطالب بتسليم محافظة الجوف مقابل إبقاء العكيمي محافظًا لها مع وضع آلية لتحديد وضع النفوذ الحوثي في المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أنَّه في حال نجحت هذه المفاوضات فإنّ الأمر سينطبق على سلطان العرادة ومأرب.

وسبق أن تم الكشف عن تحركات مشبوهة يقوم بها القيادي في حزب الإصلاح الباشا بن حزام العطية للتنسيق بين شيوخ القبائل في محافظة الجوف وقيادات حوثية.