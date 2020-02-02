قتل وحملات تعسفية.. الوضع يخرج عن السيطرة في وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

لقي شاب في العقد الثاني من عمره، مصرعه في ظروف غامضة بوادي محافظة حضرموت، جنوب شرقي البلاد.



وقالت مصادر محلية تابعها "الخليج 365" إن الشاب الذي قتل يدعى "ابو جعفر"، وهو من سكان منطقة قعوضة بوادي حضرموت القريبة من قهوة بن عيفان.

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فيما أصيب طفل ينتمي لقبيلة آل بامدحي، بجروح وصفت بالمتوسطة ولم يتم معرفة عن اسباب القتل حتى اللحظة.

ومن جانب آخر تواصل قوات الجيش التابعة للمنطقة الأولى بسيئون تنفذ حملاتها التعسفية والأعتقالات بحق المدنيين.

وشنت القوات المتمردة، حملة اعتقالات بوادي عمد، طالت عدد من أبناء الوادي بسبب مطالباتهم بتوظيفهم في شركة النفط وفرضت عليها حراسات مشدده.