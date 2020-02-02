شكرا لبحثكم عن خبر مدير مطار عدن يكشف حقيقة وصول مسافرين من الصين مصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مدير عام مطار عدن الدولي، عبد الرقيب عبد القوي العمري، وصول مسافرين من الصين مصابين بفيروس كورونا.

وأكد في تصريحات صحفية أن كل المسافرين اليمنيين القادمين من الصين بصحة جيدة ولم يصل أي مواطن صيني أو أجنبي إلى مطار عدن الدولي.

Advertisements

وأشار إلى صدور قرار بمنع دخول أي مواطن أجنبي إلى عدن إلا بإقرار صحي حتى إشعار آخر، كاحتياطات من فيروس “كورونا” الذي انتشر مؤخراً في الصين.

وكانت مصادر محلية تحدثت عن وصول 95 شخصاً إلى مطار عدن قادمين من الصين بينهم ثلاثة يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.