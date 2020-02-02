شكرا لبحثكم عن خبر أمريكا تحسم الجدل وتكشف حقيقة مقتل قاسم الريمي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مسؤول أمريكي، فجر السبت، مصرع زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار منتصف الأسبوع الماضي.
ونقلت صحيفة نيويوك تايمز الأميركية عن المسؤول الأمريكي قوله “استهدفت غارة أمريكية لطائرة مسيرة قاسم الريمي، صباح يوم الاثنين، أثناء تواجده في منزل بقرية الحزمة بعزلة آل راشد منيف في مديرية مأرب منطقة قبائل عبيدة”.
و”قاسم عبده محمد أبكر” أو “قاسم الريمي” أو “قاسم الرامي” والمكنى “أبو هريرة الصنعاني”، من القيادات البارزة والمعروفة في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وكان على رأس المطلوبين عربياً ودولياً لتورطه في أعمال إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تحسم الجدل وتكشف حقيقة مقتل قاسم الريمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.