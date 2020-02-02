شكرا لبحثكم عن خبر أمريكا تحسم الجدل وتكشف حقيقة مقتل قاسم الريمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مسؤول أمريكي، فجر السبت، مصرع زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار منتصف الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة نيويوك تايمز الأميركية عن المسؤول الأمريكي قوله “استهدفت غارة أمريكية لطائرة مسيرة قاسم الريمي، صباح يوم الاثنين، أثناء تواجده في منزل بقرية الحزمة بعزلة آل راشد منيف في مديرية مأرب منطقة قبائل عبيدة”.

و”قاسم عبده محمد أبكر” أو “قاسم الريمي” أو “قاسم الرامي” والمكنى “أبو هريرة الصنعاني”، من القيادات البارزة والمعروفة في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وكان على رأس المطلوبين عربياً ودولياً لتورطه في أعمال إرهابية.