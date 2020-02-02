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يزيد بن سلمان - شبوة - اليمن في المركز الأخير في ترتيب سرعة الإنترنت الثابت
نشر موقع "سبيد تيست" أحدث ترتيب للدول العربية من حيث سرعة الإنترنت الثابت.
وجاءت في المركز الأول دولتا الإمارات العربية المتحدة وقطر، بينما حصلت اليمن والجزائر على المركزين الأخيرين.
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