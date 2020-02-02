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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواطنون تتغير حياتهم.. العثور على كميات كبيرة من العنبر في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي
عثر مواطنون فجر السبت ، على كميات كبيرة من العنبر قبالة سواحل مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.
وقالت شباب من المكلا "لليمن العربي": إن أحد الاشخاص وجد كميات من العنبر، باعها باكثر من 37 الف ريال سعودي.
وأضافوا أن شابا آخر، وجد كمية لا بأس بها تقدر قيمتها نحو 3 ألف ريال سعودي.
فيما لا يزال مواطنون آخرون يبحثون منذ فجر اليوم، املا منهم ان يجدوا ما يغير حياهتم نحو الافضل.
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