شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريفيث يصل صنعاء على متن طائرة أممية لهذه المهمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، الأحد، إلى صنعاء في زيارة هي الثانية خلال 10 أيام، لتدشين جسر جوي لنقل المرضى.

Advertisements وقالت مصادر في مطار صنعاء إن جريفيث وصل على متن طائرة أممية في زيارة تستغرق يومين. وذكرت المصادر أن المبعوث سيدشن الجسر الجوي الذي أعلنه التحالف العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ابتداء من 3 فبراير/شباط الجاري. هذا ويدشن الجسر المعروف بـ"طائرات الرحمة" أولى رحلاته بنقل نحو 30 مريضا من الحالات المستعصية للعلاج في العاصمتين المصرية القاهرة والأردنية عمان.

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