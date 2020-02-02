حصري.. مقتل قيادي بارز بالقاعدة في القصف الأمريكي الذي استهدف الريمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365 ـ خاص:

أكدت مصادر خاصة مقتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة بقصف أمريكي أواخر الشهر الماضي.



وكانت وسائل إعلام أمريكية أكدت مقتل زعيم التنظيم في القصف، إلا أنه لا وجود لتصريحات رسمية أمريكية حول ذلك.

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وقالت المصادر إن الغارة التي استهدفت الريمي، بين مأرب والبيضاء، أسفرت عن مقتل قيادي بارز يُدعى "أبو البراء الإبي".

وأضافت المصادر أن القيادي في التنظيم قتل بالقصف الأمريكي يوم 30 من الشهر الماضي.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول قيادات أمنية قتلت في القصف.