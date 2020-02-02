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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات السعودية تباغت الجميع وتطرد مسؤول رفيع في الشرعية من اراضيها ..والخبر ينزل كالصاعقة على راس الرئيس هادي وكل اركان الشرعية ( صورة + الاسم )

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