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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. الاعلان رسميا عن تنحي الملك سلمان عن السلطة وتسليمها لولده وولي عهده محمد بن سلمان...وصدور اول تعليق من الرئيس الامريكي ترامب

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