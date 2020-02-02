شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد ضجة مقاطعها الفاضحة.. "شاهد" رقص ساخن لـ "جوهرة" داخل منازل بالكويت يثير الجدل والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسببت الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا” الشهيرة بـ”جوهرة” في موجة جدل جديدة بعد ضجة مقاطعها الإباحية المسربة الشهر الماضي.

جوهرة نشرت على حسابها بانستجرام عدة فيديوهات جديدة خلال تواجدها بدولة الكويت، ظهرت فيها ترقص بشكل خاص داخل منازل مواطنين.

وظهرت جوهرة في الفيديوهات وهي ترقص في أحد المنازل، أمام سيدات كويتيات حسبما كتبت على الفيديوهات قائلة: “أنا سعيدة للرقص أمام محبوباتي سيدات الكويت”، حتى أنها انسجمت مع الرقص بشكل متواصل لترد عليها إحدى السيدات المتواجدات بطريقة ساخرة قائلة: “بشويش”.

وكانت فيديوهات مسربة للراقصة الروسية المقيمة بمصر “جوهرة” والتي ظهرت فيها في أوضاع مخلة وإباحية مع شاب زعم بعد ذلك أنه زوجها أحدثت ضجة واسعة.

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وكانت مباحث الآداب، ألقت القبض على جوهرة على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

وقررت نيابة الجيزة، إخلاء سبيل جوهرة بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.

وقبل سفرها للكويت الشهر الماضي حضرت الراقصة الروسية جوهرة جلسة استئنافها على حكم حبسها عاما أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة، وقررت المحكمة إخلاء سبيلها بعد حجز القضية للحكم بجلسة 28 ديسمبر الماضي.







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