شكرا لبحثكم عن خبر مصرع اثنين من أبرز قادة المليشيا الحوثية في "نهم" (أسماء وصور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قياديان في ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهما، اليوم، بنيران قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال مصدر ميداني إن القيادي المعين من ميليشيا الحوثي بترتبة العقيد المدعو خالد عدنان شايع العويري، والقيادي الحوثي محمد عبدالله الماخذي قتلا بنيران القوات الحكومية في جبهة نهم.

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في غضون ذلك، ذكر موقع "26سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، أن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، تمكنت من تحرير عدة مواقع المطلة على مديرية "مجزر" القريبة لسلسلة جبال "الجرشب" المحاذية لجبال "يام"، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار بعد تكبدها خسائر في العدد والعدة.

وتشهد مديرية نهم ومحافظتي مأرب والجوف منذ 18 يناير الجاري، مواجهات وصفها مراقبون عسكريون، بـ"العنيفة" بين قوات الجيش التابع للحكومة ىالشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية.