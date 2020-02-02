شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيادة سعرية غير معلنة في أسعار الوقود بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أفاد مواطنون في العاصمة عدن، بوجود زيارة في أسعار الوقود في محطات البيع الحكومية، على الرغم من إعلان شركة النفط اليمنية عدم وجود أي زيادة .

وقال المواطنين انهم تفاجئوا بزياة اسعار الوقود في محطات البيع الحكومية حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى مبلغ 260 ريال بما يعادل ٧٢٠٠ للدبة الواحدة. Advertisements و تأتي هذه الزيادة بعد انقطاع محدود للمشتقات النفطية . ووصلت أول أمس باخرة على متنها 39 الف و400 طن متري من البنزين إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن كشحنة إسعافية لتزويد السوق المحلية وإنهاء الأزمة .

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