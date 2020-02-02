شكرا لبحثكم عن خبر مالية الشرعية تحدد موعد صرف مرتبات النازحين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث مصدر مسؤول في وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، عن البدء بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة في المناطق المحررة بما فيهم النازحين خلال اليومين القادمين.

واكد المصدر انّ وزارة المالية استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات النازحين في المناطق المحررة، لشهري نوفمبر وديسمبر.

وأوضح المصدر ان التأخير خارج عن ارادة الوزارة، وان الوزارة ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ/ سالم بن بريك وفريق عمله، يعملون في ظروف بالغة التعقيد، دون كلل او ملل ويدركون ايضاً حجم المعاناة التي يعانيها المواطنين بسبب حرب مليشيا الحوثي الانقلابية على الدولة.

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وأشار المصدر الى منع مليشيا الحوثي الانقلابية تداول العملة الوطنية ، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية القت بظلالها على أداء الوزارة وعلى عمل البنك المركزي في العاصمة عدن.

وكانت الوزارة قد حملت في بيان سابق لها الحوثيين كامل المسؤولية عن حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام مرتباتهم و معاشاتهم التي انتظمت في صرفها منذ اكثر من عام.

وطالب بيان الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الاجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية.

وعبر البيان عن التزام الوزارة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الطرف الآخر متى ما اُزيلت العوائق.