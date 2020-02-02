شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرحى الحرب يتظاهرون أمام قصر المعاشيق في عدن .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 الخليج 365 تظاهر العشرات من جرحى الحرب الاخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي على العاصمة عدن، اليوم الأحد، أمام قصر المعاشيق للمطالبة باستكمال علاجهم وترقيم بقية الجرحى وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية .

ورفع المحتجون لافتات عليها"فواتير علاج الجرحى دفعت بدمائهم الطاهرة"؛ولوحة اخرى عليها"كفاية اهمال كفاية ألم نريد حقوقنا". Advertisements وطاف الجرحى عددا من الشوارع حيث انطلقوا من امام ساحة البنوك الى امام قصر المعاشيق مقر اقامة حكومة تصريف الاعمال للحكومة الشرعية. وطالب الجرحى التحالف العربي والحكومة الشرعية العمل على تنفيذ مطالبهم ومنحهم حقوقهم وعدم المماطلة بالبت بقضاياهم وخاصة وانهم الذي ضحوا بدمائهم في سبيل الوطن.

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