شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. مقتل قيادات حوثية خلال مواجهات مع الجيش قرب نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أكدت مصادر عسكرية، مقتل قيادات في مليشيات الانقلاب الحوثية بيران قوات الجيش الوطني قرب جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

Advertisements وذكرت المصادر أن القيادي بترتبة العقيد المدعو خالد عدنان شايع العويري، والقيادي الحوثي محمد عبدالله الماخذي قتلا بنيران قوات الجيش في جبهة نهم. وكانت قوات الجيش أعلنت في وقت سابق، تحرير عدة مواقع المطلة على مديرية "مجزر" القريبة لسلسلة جبال "الجرشب" المحاذية لجبال "يام"، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار بعد تكبدها خسائر في العدد والعدة

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