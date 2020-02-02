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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تقصف تجمعات للمليشيا في الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، شباط 02، 2020، تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في منطقة كنى بمديرية الصفراء تعرضت لقصف جوي عنيف.
ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.
وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.
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