مقاتلات التحالف تقصف تجمعات للمليشيا في الصفراء بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365 ـ صعدة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، شباط 02، 2020، تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

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وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في منطقة كنى بمديرية الصفراء تعرضت لقصف جوي عنيف.

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.