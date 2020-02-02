شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في المتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365 ـ الجوف

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، شباط 02، 2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



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وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في جبهتي حام والجربوع التابعتين لمديرية المتون في المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

وترافق القصف، بحسب المصادر، مع تحليق للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية التي تشهد، منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.