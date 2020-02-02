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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة توضح حول تسجيل إصابات بـفيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
نفت وزارة الصحة ، تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا، في البلاد.
وأكد بيان للوزارة أنها اتخذت منذ اليوم الأول لإعلان انتشار وباء كورونا في الصين، الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع أي حالة مصابة أو مشتبه بها.
ونفت الوزارة وصول مواطنين يمنيين من الصين إلى مطار عدن الدولي عبر السودان، موضحة أنه "بموجب البيانات المتوفرة من المختصين بالمطار، فإن الطائرة التي وصلت إلى مطار عدن جميع ركابها من الخرطوم ومن دول لم يتم فيها الإعلان عن وجود حالات مشتبهه".
وقالت الوزارة أنها قامت بتزويد "مكتب وعيادة الحجر الصحي في مطار عدن وبقية المنافذ بالأجهزة اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتخصيص مكان للحجر الصحي للحالات المصابة والمشتبه بها، وتجهيز فريق طوارئ وغرفة عمليات استلام البلاغات على مدار الساعة".
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