اللواء الزبيدي يُبارك إشهار منتدى المرأة الجنوبية في بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بارك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، إشهار منتدى المرأة الجنوبية في بريطانيا، الذي دشن أمس السبت برعاية من مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المملكة المتحدة.



جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر الهاتف في حفل التدشين، حيّا فيها المرأة الجنوبية ومباركاً لها هذا المنتدى لها في بريطانيا، مؤكداً حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على تفعيل دور المرأة ودعم تمثيلها في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ولفت الزبيدي في كلمته إلى أن المجلس الانتقالي يسعى وبكل جهد لأن تكتسب المرأة جميع حقوقها لتشارك مع أخيها الرجل في بناء مجتمعها ودولتها الجنوبية المستقبلية الفدرالية الحديثة التي نسعى جاهدين لتكون دولة تحترم كافة الحقوق والحريات لكل فئات المجتمع الجنوبي.

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وفي حفل الإشهار الذي حضره عدد كبير من أبناء الجالية الجنوبية من مختلف المدن البريطانية وعدد من الضيوف من أعضاء المجالس المحلية وممثلين عن منظمات مجتمع بريطانية، قدمت اللجنة التأسيسية عرضا مفصلا عن خلفية تأسيس المنتدى والدوافع خلف تأسيسة والأهداف التي يسعى المنتدى لتحقيقها.

وأكدت كلمات أعضاء اللجنة التأسيسية جميعها على أهمية تاسيس المنتدى لما سيقدمه من دعم للكادر النسوي الجنوبي في تمثيل قضية شعبهم وإعطاء المرأة الجنوبية المكانة التي تستحقها والتأهيل اللازم للنشاط في جميع نواحي الحياة، لا سيما العمل السياسي وصناعة القرار.

الجدير بالذكر إن اشهار منتدى المرأة الجنوبية ياتي ضمن خطة مكتب بريطانيا بالإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في تفعيل دور المرأة والشباب والأكاديميين ومن المتوقع أن يتم إشهار منتدى الشباب والأكاديميين خلال الأسابيع القادمة.