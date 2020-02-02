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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قاعدة اليمن تعلن مسئوليتها عن العملية التي نفذها المتدرب الشمراني في فلوريدا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
كشف إعلان لتنظيم القاعدة في اليمن عن وقوفه وراء العملية التي نفذها السعودي محمد الشمراني في قاعدة عسكرية بفلوريدا الأمريكية.
وكشف الإعلان، الذي اطلع عليه "الخليج 365" عن تسجيل سيصدر قريبا لزعيم التنظيم قاسم الريمي، وسيتبنى فيه العملية التي قام بها المتدرب السعودي محمد الشمراني في القاعدة العسكرية بفلوريدا في ديسمبر الماضي.
يشار إلى أن هذا يأتي بعد أخبار غير مؤكده عن مقتل قاسم الريمي بغارة أمريكية في مأرب.
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