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قاعدة اليمن تعلن مسئوليتها عن العملية التي نفذها المتدرب الشمراني في فلوريدا الأمريكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

قاعدة اليمن تعلن مسئوليتها عن العملية التي نفذها المتدرب الشمراني في فلوريدا الأمريكية

متابعات_الخليج 365

كشف إعلان لتنظيم القاعدة في اليمن عن وقوفه وراء العملية التي نفذها السعودي محمد الشمراني في قاعدة عسكرية بفلوريدا الأمريكية.

 

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وكشف الإعلان، الذي اطلع عليه "الخليج 365" عن تسجيل سيصدر قريبا لزعيم التنظيم قاسم الريمي، وسيتبنى فيه العملية التي قام بها المتدرب السعودي محمد الشمراني في القاعدة العسكرية بفلوريدا في ديسمبر الماضي.

 

يشار إلى أن هذا يأتي بعد أخبار غير مؤكده عن مقتل قاسم الريمي بغارة أمريكية في مأرب.

 

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