شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تستدعي كافة العسكريين والامنيين بمناطق سيطرتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية وأمنية مطلعة في صنعاء، السبت، أن مليشيا الحوثي استدعت كافة العسكريين والامنيين بمناطق سيطرتها.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن المليشيا طلبت من كافة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الحضور الى صنعاء، إن أرادوا بقاء أسمائهم في كشوف نصف المرتب الربع سنوي الذي تمن عليهم بصرفه.

وأشارت المصادر الى أن غالبية العسكريين والامنيين لم يستجيبوا البتة لدعوة المليشيا، ولم يحضر الا عدد قليل من كبار السن.

ونوهت المصادر بأن من حضروا الى صنعاء تم ادخالهم في دورات طائفية لمدة 45 يوم، بعد ذلك أخذوا البصمة، ثم عادوا بلا مرتب الى منازلهم.

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وأكدت المصادر على أن غالبية منتسبي الجيش والامن تم تنزيلهم من قبل المليشيا منذ خمس سنوات، فيما هم بانتظار تحرك الحكومة اليمنية الشرعية لدفع مرتباتهم.

وتمارس المليشيا عملية تجويع وافقار متعمد ضد منتسبي الجيش اليمني والشرطة، بعد أن قامت بتجنيد الآلاف من اتباعها بدلا عنهم.