حضرموت.. نزولات ميدانية لضبط المخالفين من العمالة الاجنبية في الساحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365 ـ المكلا

قام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت وبالتعاون والتنسيق مع كلاً من مكتب الهجرة والجوازات ومكتب الامن السياسي بالمحافظة بالنزول وعمل عدد من الزيارات الميدانية والتفتيشية العامة لضبط المخالفين من العمالة الاجنبية في المنشآت والمؤسسات الخاصة الذين يعملون دون الحصول على تصاريح العمل او الاقامات الرسمية وفرض العقوبات القانونيه والغرامات المالية اللازمة للمتجاوزين وترحيل أو اعادة تصحيح اوضاع العمالة المخالفة بالمحافظة.



وقام كل من أعضاء مكتب الشؤون الاجتماعية وهم الاستاذ/ محمد صالح باعشن ،والاستاذ/ محمد عبدالله اليهري ، والاستاذ/رزق العويني مدير المكتب بالمشروع الرابع، والعقيد/ سالم بن عامر بن نوبان مندوب مكتب الامن السياسي، والملازم ثاني/ سالمين عمر الحامدي مندوب مصلحة الهجرة والجوازات؛ بضبط عدد من الحالات المخالفة في كل من الميناء والمشروع الرابع بمديرية المكلا وإتخاد كافة الاجراءات القانونية اللازمة لهم .

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ومن المقرر أن تستمر حملة النزولات الميدانية والتفتيشية لكافة المنشآت المعنية في المحافظة لطوال العام، وذلك لما تعكسه من أهمية بضبط المخالفين وتأمين واستقرار الوضع الامني في المحافظة ، واعتماد صرف تصاريح العمل للاجانب الذين لا يملكون اي مخالفات او جنح امنية سابقة .

إلى ذلك، قام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت قبل ايام، بعقد اجتماعه العام الذي ترأسه مدير عام المكتب الاستاذة/اوسان محمد باحسين وحضور كلاً من الاستاذ/ احمد باضروس نائب مدير عام المكتب مدير ادارة المراجعه والرقابه الداخليه ،والاستاذ/ عمر باوزير مدير ادارة التفتيش بالمكتب ، والاستاذ/ محمد صالح باعشن نائب مدير ادارة التفتيش ،والاستاذ/ محمد عبدالله اليهري موظف ادارة التفتيش بالمكتب ، والذي نوقش فيه جلة من الاعمال المزمع تنفيدها في اطار الخطة التشغيلية التي تنتهجها ادارة التفتيش بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت لعام 2020م .