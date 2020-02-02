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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عدد من مسلحي المليشيا في الجوف وإحباط محاولة تسلل بنهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في وقت متأخر من مساء السبت، في كمين محكم نفذته قوات الجيش، في مديرية المتون غرب محافظة الجوف.
ووفق موقع الجيش، استدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، حاولت الالتفاف على مواقع في جبهة حام، وباغتتها بهجوم مفاجئ، مما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن تدمير 3 عربات تابعة لها ومصرع وجرح كل من كان على متنها.
إلى ذلك أحبطت قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف تسللا للمليشيا المتمردة، باتجاه مواقع في جبال الساقية المحاذية لجبال “يام” شمالي مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد
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