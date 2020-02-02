شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول محلي معين من قبل الحوثيين في محافظة إب يبيع شارع عام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه مواطنون بمحافظة إب، اليوم السبت، اتهاما لمدير الاشغال بمدينة القاعدة، ببيع شارع عام لأحد التجار الأثرياء بملايين الريالات

ليقوم الاخير ببناء جدار أسمنتي وسط الشارع مانعا المواطنيين من المرور عبره.

وذكروا في شكواهم التي تلقاها " المشهد اليمني " أن الجهات الأمنية بالمحافظة لا تزال عاجزة كلياً عن ضبطهما كونهما يحتميان بشخصيات نافذة.

واشاروا في مذكرات مرفقة مع الشكوى بأن محافظ المحافظة المعين من الحوثيين وجه الجهات الأمنية بسرعة ضبط مدير الاشغال والتاجر، لكن ذلك لم يحدث.

وتشهد المحافظة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي انفلات أمني واعتداءات على ممتلكات المواطنين بصورة متصاعدة.

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