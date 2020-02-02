شكرا لبحثكم عن خبر معارك هي الأعنف في قانية والحوثيين يدفعون بتعزيزات جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر محلية بمحافظة البيضاء على ان معارك ضارية تدور حاليا بين قوات الجيش في قانية ومليشيا الحوثي .

وأكدت تلك المصادر ان قوات الجيش المرابطه هناك في المنطقة الفاصلة بين مأرب والبيضاء بمنطقة قانية وتمكن الجيش من كسر هجوم كبير شنه الحوثيين .

‏وكانت مصادر ⁧محلية أكدت ان جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات وعتاد إلى محافظة ⁧‫البيضاء‬⁩ ، وان بعض تلك القوات توجهة الى قانية المحاذيه لمحافظة مأرب والبعض الاخر الى آل حميقان و مكيراس المنطقة الفاصلة بين البيضاء ومحافظة أبين وتوزعت بإتجاه قانية‬⁩ وأن بعض القوات متواجدة في معسكر القوات الخاصة .