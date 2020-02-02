شكرا لبحثكم عن خبر ”الأغاني” تدفع مليشيا الحوثي إلى اقتحام جامعة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دفعت أصوات "الأغاني" و"الموسيقا"، مسلحي مليشيا الحوثي، اليوم السبت، إلى اقتحام جامعة إب؛ وفقا لافادة مصادر أكاديمية لـ " المشهد اليمني".

وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيا اقتحموا قاعة 14 اكتوبر بكلية الآداب وأوقفوا مسابقة طلابية علمية بين طلاب قسمي اللغة الإنجليزية في كلية الآداب وقسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية، وقاموا بترديد ما يسمى "الصرخة" عقب الإقتحام. واشارت المصادر الى أن عناصر المليشيا برروا عملية الاقتحام ومنع إقامة الفعالية وطرد الطلاب؛ لوجود أغاني وموسيقى في الفعالية، بينما تخلوا الفعالية تماماً من "الزوامل" ، إضافة إلى عدم وجود تنسيق مع ما يسمى الملتقى الطلابي التابع لهم.

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ونوهت المصادر بأن عناصر المليشيا أوقفوا الفعالية وقاموا بطرد الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وعدد من أكاديميي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ورئيسي قسمي اللغة الإنجليزية في كليتي الآداب والتربية.

ولفتت المصادر الى أن عناصر الملتقى أحضروا عناصر مسلحة ونفذوا الإقتحام بطريقة وصفت بالهمجية وتلفظوا بألفاظ جارحة على الكادر الأكاديمي والطلاب والطالبات.

ويمارس عناصر المليشيا الحوثية المنتمين لما يسمى الملتقيات الطلابية بكافة الجامعة، سلوكيات استفزازية وتدخلات تهدد استمرارية العملية التعليمية.