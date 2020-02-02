شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يدخلون تقنية التصوير الآلي في مناطق التماس مع الجيش وعلى الحدود مع السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن قيام المليشيا الحوثية بتركيب عدد من كاميرات التصوير في عدد من مواقع التماس مرتبطة بغرف عمليات تابعة للمليشيا .

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " اليوم السبت أن هذه الكاميرات موجودة في أكثر من موقع بما فيها مواقع الحدود مع المملكة العربية السعودية .

وأضافت المصادر أن هذه الكاميرات تم تزويد للمليشيا من قبل دول لم يسمها وأنها تساعد المليشيا في تحديد حركات الجيش الوطني ورصد وتصوير مباشر بغرف عمليات تابعة للمليشيا .

هذا ووفرت هذه الكاميرات بحسب المصدر نفسه للحوثيين الحماية الكبيرة وخاصة من قصف الطيران بعد اختفائهم في الكهوف ومراقبة تحرك الجيش الوطني وهم في أماكن آمنة ثم التحرك للهجوم والعودة بحسب الحاجة .

الجدير ذكره أن الحوثيين يستفيدون من الخبرات والدعم التكنولوجي الإيراني بالإضافة إلى تهريب الأسلحة للمليشيا من خلال البحر والذي يصعب مراقبته بسهولة نظرا لحدود اليمن البحرية المفتوحة .

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