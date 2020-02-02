شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول يمني يكشف عن مكان تواجد زعيم المليشيا وحقيقة لقائه بـ ”سليماني” وترتيبات معركة”مأرب” و”الجوف” و ”نهم” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مسؤول يمني، السبت، عن مكان تواجد زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وحقيقة لقائه بـ "قاسم سليماني"، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قبل مصرعه في غارة أمريكية في بغداد الشهر الماضي.

وقال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني "

إن زعيم المليشيا الحوثية “عبدالملك الحوثي لم يلتق سليماني لأنه في إيران وغير متواجد في اليمن”.

وأشار القديمي، الى أن الهالك قاسم سليماني تواجد في اليمن قبل مقتله بشهرين ونصف، ودخل عبر ميناء الحديدة وزار العاصمة صنعاء والتقى بقيادات المليشيا.

ولفت إلى أن زيارة قائد فيلق القدس الى صنعاء كانت لدراسة الترتيبات العسكرية في سياق الهجوم على نهم ومأرب والجوف وهى المعركة التى تحرك فيها الحوثي بكل ثقله لتحقيق رؤية الهالك سليماني.

ونوه بأن المليشيا سعت الى الانتقام لمقتل سليماني “من أبناء نهم ومأرب والجوف بل وكل أبناء اليمن”.

وذكر بأن خطة المليشيا فشلت وانتهى مشروع الهالك قاسم سليماني منذ اللحظة الأولى التى أعلن فيها عن مقتله.

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