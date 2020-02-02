شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. مليشيا الحوثي تشيع جثامين العشرات من قتلاها في عدة محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء شيعت المليشيات الحوثية جثامين 32 قتيلاً في عدد من المحافظات، خلال الساعات القليلة الماضية، في حين ما زالت المستشفيات تستقبل قتلى وجرحى المليشيات.

وفيما يلي بعض أسماء قتلى المليشيات الحوثية الذين تم دفنهم في مقابر قتلاها والبالغ عددهم 24: 1 - يحيى الجرادي - مديرية بني حشيش - صنعاء. 2 - محمد العقيلي - مديرية بني حشيش - صنعاء. 3 - محمد مهدي - مديرية بني حشيش - صنعاء. 4 - أحمد هاشم السراجي - مديرية سنحان - صنعاء. 5 - أحمد حسين العوش - مديرية بلاد الروس - صنعاء. 6 - أيمن محمد النميري - مديرية سنحان - صنعاء. 7 - حسن حسن المسمري - مديرية التحرير - صنعاء. 8 - عبدالحكيم عبدالله راشد - مديرية السبعين - صنعاء. 9 - عمرو عبد الله الحمادي - مديرية صنعاء القديمة - صنعاء. 10 - محمد محمد الشريف - مديرية الثورة - صنعاء. 11 - مراد صالح طاهر - مديرية الطيال - صنعاء. Advertisements 12 - عبدالحميد أحمد الغرباني - صنعاء 13 - سامي علي هادي - صنعاء. 14 - علي عبدالله السماوي - صنعاء. 15 - منصور المروني - مديرية همدان - صنعاء. 16 - أصيل ناجي الجوشعي - مديرية الصفراء - صعدة. 17 - رايد ضيف الله جابر المعولي - مديرية ساقين - صعدة. 18 - يحيى محمد العزي - مديرية كتاف - صعدة. 19 - محفوظ الخليدي - تعز. 20 - عبدالعزيز الشرعبي - تعز. 21 - ياسين الهاشمي - تعز. 22 - أحمد صالح عسلة - محافظة حجة 23 - عبدالوهاب حسن شعلان - محافظة حجة 24 - معين جابر حسن قوبر - الجوف. إلى جانب 8 قتلى آخرين، واستقبال مستشفيات العاصمة صنعاء لعشرات الجرحى، تزامناً مع ارتفاع وتيرة المعارك والمواجهات العنيفة في عدد من جبهات القتال بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي الإرهابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. مليشيا الحوثي تشيع جثامين العشرات من قتلاها في عدة محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.