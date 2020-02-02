تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.

عيار الذهب و الفضة شراء بيع

سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن

شراء 28000

بيع 29000

سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن

شراء 24100

بيع 26000

سعر جرام الذهب البحريني عيار 21 في اليمن

شراء 24500

بيع 26500

سعر جرام الذهب التركي عيار 21 في اليمن

شراء 24500

بيع 26500

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سعر جرام الذهب اللازوردي عيار 21 في اليمن

شراء 24500

بيع 26500

سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن

شراء 20100

بيع 21700

سعر الجنية الذهب في اليمن

شراء 193000

بيع 195500

سعر الجرام بالجملة في اليمن

شراء 20000

بيع 21000

سعر جرام الفضة 925 في اليمن

شراء 200

بيع 900