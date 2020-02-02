شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : السلطات السعودية تفاجئ الجميع بشان هاذا القرار .. و تمنع دبلوماسي يمني من دخول أراضيها، وأعادته من المطار " وتفاصيل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطوره ...دعوة سعودية مفاجئة لخلع السيسي وإنهاء تمرد حفتر وإسقاط بشار الأسد ماذا يحدث خلف الكواليس!! وردنا الان ..مليشيا الحوثي ترعب الجميع وتستخدم تقنية حديثة للرصد والمتابعة والاستهداف ,ولأول مرة تستخدم في الحروب "تفاصيل" وردنا للتو : دولة خليجية تباغت الجميع وتعترف رسميا بهذا الامرالمرعب الذي صعق السعودية والامارات واثلج صدور السلطات الايرانية "تفاصيل" عااااجل وفي غاية الخطوره .. انفجار يهز مدينة رداع , عقبة حريق هائل وسقوط عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة , والسكان يقتلهم الفزع والخوف (تفاصيل ساخنه)

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