شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. سعيد العويران يبيع سمك في الشارع : "ما سووا لنا اعتزال صرنا نبيع سمك واستاكوزا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للاعب السابق سعيد العويران وهو يبيع سمك . أقرأ أيضا : السلطات السعودية, تفاجئ الجميع ..و تمنع دبلوماسي يمني من دخول أراضيها، وأعادته من المطار "الاسم وتفاصيل " وأظهر الفيديو وهو يضع سمك واستاكوزا “كركند” في حوض سيارته وينادي ” سمك سمك واستاكوزا” . Advertisements وسأله موثق الفيديو وش تسوي يا كابتن سعيد ، ليرد عليه : ” ما سووا لنا اعتزال صرنا نبيع سمك ” . ومازحه موثق الفيديو بكم تبيع الاستاكوزا ، فرد عليه : ” الواحدة بـ 500 ريال” .



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